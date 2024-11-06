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Düzce'de Öğrencilerden Şiir ve Havalı Tabanca Etkinliği

Düzce'de Öğrencilerden Şiir ve Havalı Tabanca Etkinliği
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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiir dinleyip havalı tabanca ile hedef atışı yaptılar. Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, sosyal aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Zahidül Kevseri Yurdumuzda öğrenciler önce şiir dinlediler ardından havalı tabanca ile hedefi vurdular.

Düzce Üniversitesinde okuyan ve Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler eğitimlerinin yanı sıra spor ve sosyal aktivitelerle vakit geçiriyorlar. Zahidül Kevseri Yurdunda kalan öğrenciler manevi danışmanları eşliğinde Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde önce ney ve şiir etkinliği gerçekleştirdiler. Sonrasında ise havalı tabanca atışı yaparak hedefi vurmaya çalıştılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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