Düzce'de Öğrencilerden Doğa Sevgisi Projesi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de lise 12. sınıf öğrencileri tarafından Eğitimin Düzce'si Gençlerle Geleceğe projesi dahilinde ilkokulu öğrencilerine doğa sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlayan 4 adet fanus ve balık hediye edildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte Sancaklar İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Eğitimin Düzce'si Gençlerle Geleceğe projesi kapsamında, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri tarafından Sancaklar İlkokulu öğrencilerine doğa sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlayan 4 adet fanus ve balık verildi.

Vali Aslan, projeye katkı sağlayan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine vurgu yaptı. - DÜZCE