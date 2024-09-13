Düzce'de Narin Güran anısına lokma dağıtıldı

Düzce'de kız babaları Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşında ki Narin Güran anısına lokma dağıttı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran anısına Düzce'de lokma dağıtıldı. Kaynaşlı ilçe merkezinde taksicilik yapan kız babaları Narin'in anısına Cuma namazı sonrasında ilçe meydanında lokma dağıttı. Kız babası olduğunu ve ilçe merkezinde bulunan Taksicilerin Narin için böyle bir şey yaptıklarını dile getiren Çetin Yaman, "Narin kızımız geçen hafta olan bir olay ile öldürüldü. Bu bizi gerçekten derinden etkiledi. Taksici olarak sektörde kız evladının ne demek olduğunu çocukların veli gözünde ne demek olduğunu bilenleriz. En güzel emanetlerini bizlere emanet ediyorlar. Bu yaşanan olaylar bizi çok etkiledi. Farkındalık oluşturması açısından, en azından gerekli cezaların verilmesine binaen bu hayrımızı yapmak istedik Narin kızımız adına. Elimizden başka bir şey gelmediği için böyle bir şey yapmak istedik" şeklinde konuştu. - DÜZCE