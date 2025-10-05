Haberler

Düzce'de Muhtar Akademisi Kuruldu

Düzce'de Muhtar Akademisi Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde muhtarlara çeşitli konularda eğitim vermek üzere Muhtar Akademisi kuruldu. Eğitimlerde su yönetimi ve imar konuları ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ki muhtarların isteği ile Düzce İl Özel İdaresi'nde muhtar akademisi kuruldu. Burada muhtarlara çeşitli konularda eğitimler verilmeye başlandı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde Muhtar akademisi kuruldu. Akademi çerçevesinde İl Özel idaresi ekiplerinden Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V. Sertuğ Sönmez, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Serkan Hayırlı ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Musa Zeki tarafından, merkeze bağlı köy muhtarlarına eğitim düzenlendi. İdare ve Denetim Müdürü Sebahat Güven Batur'un da katıldığı eğitimde; iklim değişikliği nedeniyle son dönemlere köylerde yaşanan içme suyu sıkıntılarının önlenmesi amacıyla sağlıklı ve düzenli su kullanımının sağlanması ve usulsüz kaçak yapılaşmayı önlemek için imar konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Gazze'de 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor

Netanyahu yine yaptı yapacağını! Gizli planı ABD yönetimine illetiler
Son günlerin en çok konuşulan konusuydu! Bakan Fidan'dan 'KAAN' tartışmalarına son nokta

Bakan Fidan'dan 'KAAN' tartışmalarına son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.