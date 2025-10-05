Düzce'de Muhtar Akademisi Kuruldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ki muhtarların isteği ile Düzce İl Özel İdaresi'nde muhtar akademisi kuruldu. Burada muhtarlara çeşitli konularda eğitimler verilmeye başlandı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde Muhtar akademisi kuruldu. Akademi çerçevesinde İl Özel idaresi ekiplerinden Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V. Sertuğ Sönmez, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Serkan Hayırlı ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Musa Zeki tarafından, merkeze bağlı köy muhtarlarına eğitim düzenlendi. İdare ve Denetim Müdürü Sebahat Güven Batur'un da katıldığı eğitimde; iklim değişikliği nedeniyle son dönemlere köylerde yaşanan içme suyu sıkıntılarının önlenmesi amacıyla sağlıklı ve düzenli su kullanımının sağlanması ve usulsüz kaçak yapılaşmayı önlemek için imar konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. - DÜZCE