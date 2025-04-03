Düzce'de Motosiklet Kazalarını Önleme Etkinliği

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen "Bir Kural Bir Ömür" etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte; kask takmanın hayati önemini, güvenli sürüşün bilinçli bireylerle başladığını, trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını vurgulandı.

"Trafikte her zaman dikkatli olalım, kurallara uyalım ve güvenliğimizi ön planda tutalım. Yolun sonu bayram olsun" mesajı paylaşıldı. - DÜZCE