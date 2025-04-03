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Düzce'de Motosiklet Kazalarını Önleme Etkinliği

Düzce'de Motosiklet Kazalarını Önleme Etkinliği
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bir Kural Bir Ömür' etkinliği, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Etkinlikte kask takmanın ve güvenli sürüşün önemi vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen "Bir Kural Bir Ömür" etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hayata geçirilen "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte; kask takmanın hayati önemini, güvenli sürüşün bilinçli bireylerle başladığını, trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını vurgulandı.

"Trafikte her zaman dikkatli olalım, kurallara uyalım ve güvenliğimizi ön planda tutalım. Yolun sonu bayram olsun" mesajı paylaşıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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