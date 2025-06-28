Düzce'de Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kümelenmesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce'de Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kümelenmesi Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, mobilya ve orman ürünleri sektöründeki mevcut durum, sorunlar ve gelişim potansiyelleri değerlendirildi. Katılımcılar, sektörel ihtiyaçlarına yönelik önerilerini sundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından yürütülen Düzce ili Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kümelenmesi Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi projesi çerçevesinde, sektör paydaşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DTSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya; TSO Meclis Üyesi ve 3. Meslek Komitesi Üyesi Rasim Mercan, Hasan Mutlu, 3. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Fikret Eryakalı'nın yanı sıra Düzce'de faaliyet gösteren mobilya ve orman ürünleri sektöründen çok sayıda firma temsilcisi katılım sağladı. Projede danışmanlık hizmeti sunan firma yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılışında, DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş tarafından projeye ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda; analiz çalışmasının amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, sektörün mevcut durumu, karşılaşılan temel sorunlar ve gelişim potansiyelleri değerlendirilerek, kümelenme yapısının oluşturulmasına yönelik atılacak adımlar paylaşıldı. Sunumda öne çıkan başlıklardan biri de, elde edilecek analiz verileri doğrultusunda sektör için sürdürülebilir ve stratejik bir yol haritasının oluşturulması gerekliliği oldu. Katılımcılar, sektörün mevcut ihtiyaçlarına yönelik önerilerini dile getirerek, kümelenme sürecine katkı sundular.

Toplantı, soru-cevap bölümünde katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini paylaşmalarıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo

Milyonları ilgilendiren ödemeler değişiyor! İşte yeni zamlı tablo
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.