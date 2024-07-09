Düzce'de mobil sağlık taraması ile kanser bilgilendirme ve taraması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı mobil sağlık taraması Gündolaması köyünde vatandaşların ayağına giderek kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirme yaparak kanser taraması yaptı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Kanser Tarama aracı köy köy mahalle mahalle gezerek hem kanserle ilgili bilgilendirme yapılıyor hem de sağlık taramasından geçiriyor. 2024 yılının ilk altı ayında 4 bine yakın kişiye bilgilendirme ve tarama yapan ekipler bu sefer merkeze bağlı Gündolaması köyünde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde görevli personel, kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler kanserden korunacak sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirme ve ücretsiz kanser taraması yaptı.

Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen sağlık hizmeti için Sağlık Bakanlığına teşekkür ettiler. - DÜZCE