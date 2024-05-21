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Düzce'de Mobil Göç Aracı Hizmete Başladı

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Düzce'de hizmete başlayan 'Mobil Göç Aracı' sayesinde, düzensiz göçmenlerin tespiti kolaylaştırılarak şehrin çeşitli noktalarında emniyet birimleri ile birlikte parmak izi sorgulaması yapılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hizmete başlayan 'Mobil Göç Aracı' sayesinde, düzensiz göçmenlerin tespiti kolaylaştırılarak şehrin çeşitli noktalarında emniyet birimleri ile birlikte parmak izi sorgulaması yapılacak.

Düzce'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor. Kentin en işlek yerlerinden olan Anıtpark Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası Aracı'nda görevli ekipler, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendiği kişilerin kimliklerini sorgulayacak. Ekipler tarafından, araçta göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor. Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler, geri gönderme merkezine alınarak deport işlemleri başlatılacak. Düzce Valisi Selçuk Aslan, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran mobil göç noktası aracında incelemelerde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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