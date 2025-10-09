Düzce'de Mesleki Yeterlilik Belgeleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan ve Düzce'de de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren TOBB MEYBEM A.Ş Genel Müdürü Saygın Baban'ın katılımıyla mesleki yeterlilik belgeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve üyeler katıldı. Toplantıda MEYBEM çalışmaları hakkında sunum gerçekleştiren Saygın Baban, kuruluş amacının mesleki yeterlilik belgelerinin yurt genelinde erişilebilir olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bu hizmeti 365 oda/borsa ile birlikte yereldeki adayların rahatlıkla belgelendirme hizmetine erişebilmelerini sağlamak adına yürüttüklerini belirten Baban, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilen tüm alanlarda hizmet verdiklerinin de altını çizdi.

Belgelendirme hizmetinin hem işvereni hem de çalışanı koruyan bir sistem olduğunu söyleyen Baban, her geçen yıl belge alan aday sayısının artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Toplantı, geçtiğimiz günlerde odamız aracılığıyla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olan adaylara belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Toplantının ardından Genel Müdür Saygın Baban'a DTSO bünyesinde oluşturulan uygulama sınavı alanı gösterildi. Buradan yeni hizmet binasını ziyaret eden Başkan Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yıldız, Genel Müdürü Saygın Baban ve TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, binanın yapısı ve süren inşaat çalışmalarını incelediler. - DÜZCE