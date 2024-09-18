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Düzce'de Kuşaktan Kuşağa Ebru ve Resim Eğitimi

Düzce'de Kuşaktan Kuşağa Ebru ve Resim Eğitimi
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, huzurevi sakinleri ile gençler arasında ebru ve resim eğitimi etkinliği düzenleyerek kuşaklar arası bilgiyi aktarıyor.

Düzce'de huzurevi sakinleri ile gençler bir araya getirilerek resim ve ebru eğitimi verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri çeşitli etkinlikler ile gençler ve yaşlıları bir araya getirmeye devam ediyor. Düzce'de kuşaktan kuşağa öğrenme etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan yaşlılar, lise öğrencileri ile bir araya getirilerek ebru ve resim eğitimi verildi. Yaşlılar öğrencilere bilgilerini aktarırken, gençlerde dolu dolu bir gün geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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