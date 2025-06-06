Düzce'de Kurban Bayramı Camilerde Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Kurban Bayramı Camilerde Coşkuyla Kutlandı
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Kurban Bayramı namazında Düzce'deki camiler dolup taştı. Hutbede bayramın önemi, kurban etlerinin paylaşılması ve çocuklara mutlu bir bayram bırakma konuları vurgulandı.

Düzce'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı.

Kurban Bayramı namazında tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de camiler doldu. Camiler dolup taşarken, verilen hutbe de Kurban Bayramı'nın önemine değinildi. Bayramlarda kurban etlerinin paylaşılması gerektiği vurgulanan hutbede, çocuklara mutlu bir bayram bırakma ve ziyaretler anlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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