Düzce'de kişiye karşı işlenen suçlar azaldı

DÜZCE(İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir önceki yıla kıyasla kişilere karşı işlenen suçların azaltılması nedeniyle Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Vali Selçuk Aslan'a başarı belgesi taltif etti. Bakan Yerlikaya "İlinizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla büyükşehir olmayan iller içinde yüz bin kişi başına düşen kişilere karşı işlenen suçların oransal olarak azaltılmasında ilk beş sırada yer almanızdan dolayı sizi başarı belgesi ile ödüllendiriyor, başarınızın artarak devamını diliyorum" yazılı başarı belgesi gönderdi.

Ödüllendirilen Vali Selçuk Aslan ise paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç vilayeti, 81. il Düzce'mizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve esenliğinin temini amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla kişilere karşı işlenen suçların azaltılmasında ilk beş sırada yer almamız nedeniyle bizi Başarı Belgesi ile taltif eden İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, ilimizin huzur ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve kamu hizmetlerini en etkin şekilde sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli personeline teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın himayelerinde, ilimizde kamu düzeninin devamı, suç ve suçlularla mücadele, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Huzurun Yüzyılında İlimizin her noktasında devletimizin şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirirken huzur ve güven ortamını daha da pekiştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE