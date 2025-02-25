Düzce'de Kışın Nüfus Hizmeti Yaşlıların Ayağına Gidiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kış ayları sebebi ile evlerinden çıkamayan yaşlıların ayağına nüfus hizmeti gitmeye devam ediyor.

Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, yoğun kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede evlerinden çıkmakta zorlanan veya yatalak olan hastaların ayağına kadar giderek kimlik kartı başvurularını adreste nüfus hizmeti ile almaya devam ediyor. Ekipler il genelinde yüzlerce adrese giderek çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. - DÜZCE