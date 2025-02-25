Düzce'de Kışın Nüfus Hizmeti Yaşlıların Ayağına Gidiyor
Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kış ayları nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılar için nüfus hizmetlerini adrese götürüyor. Ekipler, yatalak olan hastaların kimlik kartı başvurularını alarak hizmet vermeye devam ediyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de kış ayları sebebi ile evlerinden çıkamayan yaşlıların ayağına nüfus hizmeti gitmeye devam ediyor.
Düzce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, yoğun kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede evlerinden çıkmakta zorlanan veya yatalak olan hastaların ayağına kadar giderek kimlik kartı başvurularını adreste nüfus hizmeti ile almaya devam ediyor. Ekipler il genelinde yüzlerce adrese giderek çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel