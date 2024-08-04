Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil 2 Araça Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, 2 araca çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe açıldı.

Düzce'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Öztürkler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Sakarya istikametine giden S.S. idaresindeki 34 TS 4430 plakalı Toyota marka otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan E.P. idaresinde ki 34 VM 4339 plakalı Citroen marka otomobil ile S.B.M. idaresinde ki 34 SE 363 plakalı Volkswagen marka otomobile çarparak durdu. Kazada toyota araç içerisinde bulunan sürücü ile S.S. ile yanında yolcu olarak bulunan M.S. ve T.S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

trafik Düzce Trafik Kaza Otomobil Yerel Güncel Haberler

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

Okan Buruk'tan 5-0'lık mağlubiyet sonrası zehir zemberek açıklama

 ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title