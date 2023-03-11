Düzce'de ki depremzede sayısı 5 bin 376'ya yükseldi

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konuklamak için Düzce'ye gelenlerin sayısı 5 bin 376 oldu.

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konuklamak için Düzce'ye gelenlerin sayısı 5 bin 376 oldu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Düzce'ye geçici olarak gelen depremzedelerin sayısı belli oldu. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, öğretmen evlerinde ve Zahildül Kevseri öğrenci yurdunda konaklayan kişi sayısı 577 olurken, kendi yakınlarının yanlarında veya evlerde konaklayan depremzede ise 4 bin 751 kişi oldu. Ayrıca, Düzce'de apart ve otellerde konaklayan kişi sayısı ise 48 oldu. Genel olarak bakıldığı zaman Düzce'de 5 bin 376 depremzede bulunuyor. - DÜZCE