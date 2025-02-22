Düzce'de Kedi ve Köpeğin Dostluğu Gözler Önüne Serildi
Düzce'de sokak ortasında kedi ve köpeğin birbirine saldırdığı düşünüldü, ancak hayvanların oynadığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sevimli dostların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Düzce'de kedi ile köpeğin birbirine saldırdığını düşünülürken, hayvanların dostluğu cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Düzce'de sokak arasında kedi ile köpeğin birbirine saldırdığını zanneden vatandaşlar, ayırmak için hayvanların yanına gitti. Fakat kedi ve köpeğin birbirleri ile oynadığını gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Sevimli dostların birbirleri ile oyunu sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel