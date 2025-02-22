Düzce'de Kedi ve Köpeğin Dostluğu Gözler Önüne Serildi

Düzce'de kedi ile köpeğin birbirine saldırdığını düşünülürken, hayvanların dostluğu cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Düzce'de sokak arasında kedi ile köpeğin birbirine saldırdığını zanneden vatandaşlar, ayırmak için hayvanların yanına gitti. Fakat kedi ve köpeğin birbirleri ile oynadığını gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Sevimli dostların birbirleri ile oyunu sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı. - DÜZCE