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Düzce'de Kardan Düğün ve Eğlenceli Anlar

Düzce'de Kardan Düğün ve Eğlenceli Anlar
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Düzce'de kar yağışının ardından esnaf ve vatandaşlar ilginç aktivitelerle eğleniyor. Kardan gelin ve damat yaparak düğün hazırlığı yapanlar, geline altın takarken, diğer yandan döner ustası kardan döner hazırlayıp keyifli anlar yaşatıyor.

Düzce'de etkili olan kar ile birlikte vatandaşlar ilginç görseller çıkartmaya devam ediyor. Kardan gelin ve damat yapılırken, geline altın bile takıldı. Bir tarafta ise kardan döner yapıldı.

Düzce'de ilginç kar manzaraları ortaya çıkmaya devam ediyor. Karla çeşitli oyunlar oynayanlar çıtayı biraz daha yukarı çıkarttı. Şehir merkezinde esnaf kar düğünü hazırlıkları yaparak kardan gelin ve damat yaptı. Düğün için müzikler açılırken, geline altın bile takanlar oldu. Hem vatandaşlar hem de esnaf gönüllerince eğlendi. Bir başka tarafta müşteri bulamayan döner ustası ise kardan döner yaparak eğlenceli anlar ortaya çıkarttı. Kardan döneri kesip ekmek arasına konulmasını isteyen ustanın neşeli anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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