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Düzce'de Kar Yağışı Lastikçileri Dolup Ta?ırdı

Düzce'de Kar Yağışı Lastikçileri Dolup Ta?ırdı
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Düzce'de hafta sonu beklenmedik bir şekilde başlayan kar yağışı, sürücüleri kış lastiği taktırmak için lastikçilere yönlendirdi. Lastikçilerde uzun süreli bekleyişler yaşanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu yoğun şekilde başlayan kar yağışı, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Kış lastiği taktırmak isteyenler sıraya girdi.

Düzce'de meteorolojik uyarılara rağmen lastiğini değiştirme işini son zamanlara bırakan araç sahipleri, lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Sürücüler yoğunluğa rağmen sıra beklemeyi göze alıyor. Sabahın erken saatlerinden beri bekleyen Tuncay Güldal "Lastik taktırıyorum, kar için hazırlık yapıyorum yolda kalırım diye. Hazırlıksız yakalandık, sabah 8'den bu yana sıra bekliyorum. Sıra çok" dedi. Murat Bostan, isimli vatandaş "Kar biraz erken geldi. Biraz geç kaldık ama haftaya da yasal olarak kar tipi lastikleri başlıyor. Bizde geldik sıramızı bekliyoruz. Kışlık lastiklerimizi taktıracağız inşallah" şeklinde konuştu.

"45 araç sırada bekliyor"

AC Aksan Otomotiv Sahibi Cemal Aksan, kar yağışının tahminlerden önce yağdığını belirterek "Geçtiğimiz senelerde 'Kar yağacak' deniyordu ama yağmadı. Araç sahipleri çok rahat davrandılar. Bu sene güneşli bir sabahın ardından akşamında yoğun bir kar yağışı olunca biz dahil tüm lastikçilerin öne ful doldu. Şu dakika sırada bekleyen tam 45 tane araç var. Çok yoğun bir şekilde lastik montajı yapıyoruz" İfadelerinde bulundu.

Lastik taktırmak isteyenlerin bekleyişi sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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