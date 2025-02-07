Düzce'de Kar Tatili Keyfi

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valiliği eğitime 2 gün ara verince, çocuklar anne ve babalarıyla birlikte tatilin tadını kayarak çıkarttılar. Bahçeşehir bölgesinde ki rampayı çocuklar kayak pistine çevirdiler.

Düzce'de 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebi ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı. Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesinde bulunan park alanında yamaçlara çıkan aileler, çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri poşet, bot, kızak ile kayarak doyasıya eğlendiler. Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zamanda onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Çocuklar kar tatili için teşekkür ederek eğlenceli anlar yaşarken, babalar ve dedelerde kar keyfini çocuklarla beraber yaşadı. - DÜZCE