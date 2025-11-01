Düzce'de Kan Bağışı Farkındalığı İçin Kampanya

Türkiye genelinde azalan kan bağışına dikkat çekmek için Düzce'de AK Partililer kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Havaların soğuması ile birlikte azalan kan bağışına dikkat çekmek için AK Parti Düzce teşkilatları kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Şehir merkezinde ki kan otobüsünde toplanan partililer sıraya girerek kan bağışında bulundu. Azalan kan bağışına dikkat çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "AK Parti teşkilatları olarak Türkiye'nin bir çok ilinde böyle bir kampanyaya destek vermek amacı ile Kızılay aracımızın yanına geldik. Burada kan bağışlayarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Kan bağışı gerçekten çok önemli son günlerde ciddi manada bağışçı sayısında azalmalar oluyor. Tüm Düzce teşkilatları olarak buraya gelip belli bir saat aralığında kan bağışında bulunacağız. Gerçekten çok kıymetli bir şey kan bağışı. Bunu ihtiyacı olan anlıyor. İhtiyacı olan bir kişinin bulamayacağında neler çektiğini çok iyi biliniyor. Bu kan bağışı çok kıymetli çok değerli bir şey. İmkanı olan sağlıklı olan her bir bireyin ben buradan çağrı yapmak istiyorum mutlaka gelsinler ve kan bağışında bulunsunlar" dedi. - DÜZCE