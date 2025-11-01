Haberler

Düzce'de Kan Bağışı Farkındalığı İçin Kampanya

Düzce'de Kan Bağışı Farkındalığı İçin Kampanya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havaların soğuması ile azalan kan bağışına dikkat çekmek amacıyla AK Parti Düzce teşkilatları kan bağışı etkinliği düzenledi. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, toplumda kan bağışının önemine vurgu yaptı.

Türkiye genelinde azalan kan bağışına dikkat çekmek için Düzce'de AK Partililer kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Havaların soğuması ile birlikte azalan kan bağışına dikkat çekmek için AK Parti Düzce teşkilatları kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Şehir merkezinde ki kan otobüsünde toplanan partililer sıraya girerek kan bağışında bulundu. Azalan kan bağışına dikkat çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "AK Parti teşkilatları olarak Türkiye'nin bir çok ilinde böyle bir kampanyaya destek vermek amacı ile Kızılay aracımızın yanına geldik. Burada kan bağışlayarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Kan bağışı gerçekten çok önemli son günlerde ciddi manada bağışçı sayısında azalmalar oluyor. Tüm Düzce teşkilatları olarak buraya gelip belli bir saat aralığında kan bağışında bulunacağız. Gerçekten çok kıymetli bir şey kan bağışı. Bunu ihtiyacı olan anlıyor. İhtiyacı olan bir kişinin bulamayacağında neler çektiğini çok iyi biliniyor. Bu kan bağışı çok kıymetli çok değerli bir şey. İmkanı olan sağlıklı olan her bir bireyin ben buradan çağrı yapmak istiyorum mutlaka gelsinler ve kan bağışında bulunsunlar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.