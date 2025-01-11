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Düzce'de Kamu Emekçileri TÜİK Verilerine Protesto İçin İş Bırakıyor

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Düzce'de sendika üyesi kamu emekçileri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek amacıyla 13 Ocak'ta iş bırakma kararı aldı. Açıklama yapan sendika temsilcisi, mevcut enflasyon oranının halkın yaşadığı gerçeklerle çeliştiğini belirtti.

Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - Düzce'de bazı sendika üyesi kamu emekçileri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını protesto etmek amacıyla 13 Ocak Pazartesi günü bir günlük iş bırakma kararı aldı.

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları (Asim Sen), Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfedarasyonu (BASK), Birleşik Kamu İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve KESK şubeleri tarafından, Düzce Anıtpark'ta basın açıklaması düzenendi.

TÜİK'in açıkladığı verilere tepki gösteren grup adına açıklamayı SES Düzce Temsilcisi Cemal Yılmaz yaptı.

Yılmaz, "Ücretlerimiz, haklarımız ve onurlu bir yaşam talebimiz, yıllardır siyasi iktidarın sefalet politikalarıyla gasp ediliyor. Artık yeter! TÜİK'in kamuoyuna açıkladığı yüzde 44,38'lik yıllık enflasyon oranı, halkın çarşıda, pazarda yaşadığı gerçeklerle taban tabana zıttır. Bizleri, gerçeği ve bilimi hiçe sayan bu siyasal manipülasyonlarla sefalet ücretlerine mahkum etmeye çalışanlara karşı mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Yalanlarla örülen bu sistemin illüzyonuna boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

Maaşlara yüzde 11,54 gibi "komik bir zam" önerisi sunmanın, kamu çalışanlarının emeğine, alın terine yapılmış bir hakaret olduğunu, kamu çalışanlarının bu hakarete karşı sessiz kalmayacağını belirten Yılmaz, "Tüm kamu emekçilerine çağrımızdır; 13 Ocak Pazartesi günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz. Bu sadece bir uyarıdır. Haklarımız için mücadelemizi büyütmeye kararlıyız. Kamu emekçileri yalnız değildir. Tüm sendikaları ve çalışanları birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Onurlu bir yaşam için birleşelim, sefalet düzenine karşı duralım." çağrısını yaptı.

Düzce'de Kamu Emekçileri TÜİK Verilerine Protesto İçin İş Bırakıyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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