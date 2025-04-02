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Düzce'de Kalp Krizi Nedeniyle Öğretmen Munise Altun Yılmaz Hayatını Kaybetti

Düzce'de Kalp Krizi Nedeniyle Öğretmen Munise Altun Yılmaz Hayatını Kaybetti
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Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Munise Altun Yılmaz, kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi Gümüşpınar Köyü Cami'sinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kalp krizi sonucu vefat eden Türkçe öğretmeni Munise Altun Yılmaz ebediyete uğurlandı.

Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Munise Altun Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Yılmaz, için Gümüşpınar Köyü Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Vali Selçuk Aslan, öğretmenin ailesi, sevenleri katıldı. Vali Aslan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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