Düzce'de Jandarma trafik timleri kadın sürücülere çiçek vererek 8 Mart'ı kutladı
Düzce'de Jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimde durdurulan kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar, çiçek verdiler.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimde durdurulan kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar, çiçek verdiler.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce'de de Jandarma ekipleri D655 Karayolunda trafik timlerince denetim yapıldı. Yapılan denetimde durdurulan kadın sürücülere jandarma ekipleri çiçek taktim edip 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. - DÜZCE