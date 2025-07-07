Düzce'de İlk Yardım Eğitimi Verildi

Düzce'de İlk Yardım Eğitimi Verildi
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Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline, Sağlık Müdürlüğü tarafından temel ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitimde acil durumlar, temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamaları ele alındı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli eğitmenler tarafından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline yönelik "Temel İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programı kapsamında; acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği, kanamalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamaları gibi hayati önem taşıyan konular ele alındı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle katılımcıların pratik becerileri de geliştirildi.

Eğitim sonunda yapılan değerlendirme ile katılımcıların bilgileri ölçüldü ve başarılı olan personele sertifika verildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurumlarında görev yapan personelin ilk yardım konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasının, acil durumlarda hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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