Düzce'de Huzur Evinde Gençlerle Unutulmaz Bir Gün

DÜZCE(İHA) – Düzce'de huzur evinde kalanlar gençlerle birlikte unutmaz bir gün geçirdiler. Türküler söyleyip birlikte oynadılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrencilerden anlamlı ziyaret. Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan Düzce Üniversitesi öğrencileri Neriman Çilingir Huzurevinde kalan büyüklerle birlikte unutulmaz bir gün geçirdiler. Huzurevi sakinleriyle birlikte gençler şarkılar, türküler söylediler birlikte oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdiler. Gençler "Her daim el üstünde tutulması gereken büyüklerimizin her zaman yanındayız" dediler. - DÜZCE