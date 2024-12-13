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Düzce'de Heyelana Hızlı Müdahale, Kapanan Yol Yeniden Açıldı

Düzce'de Heyelana Hızlı Müdahale, Kapanan Yol Yeniden Açıldı
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Uğur Köyü Fındıkçukuru'nda meydana gelen heyelana anında müdahale ederek kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı. Yağışlarla birlikte artan heyelanlar sonrası ekipler, yolları temizleyip dolgu çalışması yaparak vatandaşların ulaşımını sağladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Uğur Köyü Fındıkçukuru'nda meydana gelen heyelana anında müdahalede bulunarak kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Düzce'de yağmur zaman zaman etkili oluyor. Yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde heyelanlar meydana geliyor. Uğur Köyü Fındıkçukuru Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yollar, Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerinin etkili müdahalesi ile temizlenip, dolgu çalışması yapılarak yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler vatandaşların ulaşımını kesintisiz sürdürebilmek ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışmaya devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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