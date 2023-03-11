Düzce'de hasar tespit masası kuruldu

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedelere yönelik hasar tespit masası kuruldu.

Düzce Valiliği, depremlerden etkilenerek barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere Düzce'ye gelen depremzedelere yönelik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü içerisinde hasar tespit masası kurdu. Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde geçici olarak ikamet eden depremzede vatandaşlarımız için Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğümüzde hasar tespit masaları kurulmuştu. Depremzede vatandaşlarımız deprem bölgesinde askıya çıkan hasar tespit sonuçlarına, hasar tespit itiraz masalarından veya e-Devlet üzerinden itiraz edebilirler. İtiraz kabul işlemi başlayan iller ve ilçeler ise Kilis ilinin tamamı, Malatya merkez, Doğanşehir, Akçadağ, kale, Doğanyol, Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Yazıhan, Adıyaman ilinin tamamı ve Sivas'ın gürün ilçesi" denildi. - DÜZCE