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Düzce'de Hamsi Lezzeti Zirveye Çıktı

Düzce'de Hamsi Lezzeti Zirveye Çıktı
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Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, soğuyan deniz suyunun hamsinin lezzetini artırdığını ve en iyi pişirme yöntemlerini paylaştı. Hamsinin ızgara ve tava yöntemleri ile lezzetinin daha da artacağını belirtti.

DÜZCE (İHA) – Soğuyan deniz suyu ile birlikte lezzeti zirveye çıkan hamsi tezgahları süslerken, yıllardır balıkçılık yapan usta da en doğru pişirme yöntemlerini paylaştı.

Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, doğru pişirme tekniğinin balığın lezzetini doğrudan etkilediğini söyledi. Hamsinin en iyi ızgarada piştiğini ancak tavada da oldukça lezzetli olduğunu belirten Kılıç, "En iyi hamsi mısır unuyla yapılır. Yağın miktarı çok önemli, fazla yağda pişirilirse sağlıksız olur ve lezzeti kaybolur. Hamsiyi pişirmeden önce iyice temizlemek şart" dedi.

"Sunum da önemli"

Hamsiyi pişirirken görselliğin de önemine dikkat çeken Kılıç, kendisinin balıkları "rüzgar gülü" şeklinde dizdiğini söyledi. Hülya Kılıç, "Ben görsele de çok önem veriyorum. Daha keyifli yensin diye hamsileri rüzgar gülü şeklinde diziyorum. İnsanlar kapağı açıp, tebessüm ettiklerinde mide doyar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Hamsi şu anda çok lezzetli"

Kılıç, önerilerine şöyle devam etti: "Balığın kafasını alıp, pırıl pırıl temizlenmesi gerekiyor. Bir tepsinin içine hamsiler konulmalı, biraz tuz ve mısır unu ile harmanlanarak tavaya dizilmeli. Hamsi pişirilirken yağı ve tuzu çok önemli, bu detaylar unutulmamalı. Hamsi şuanda lezzet olarak mükemmel durumda. Havalar soğudu, hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Deniz suyu da soğudu. Bu yüzden hamsi çok lezzetli bir dönemde." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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