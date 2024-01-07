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Düzce'de Hafızlık Okulunda 71 Hafız Adayı Çalışmalarını Sürdürüyor

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan hafızlık okulunda 71 hafız adayı çalışmalarını sürdürüyor. Kaynaşlı Hafızlık Okulu'nda öğrencilerin eğitim alma çalışmaları devam ediyor. 71 hafız adayının bulunduğu yatılı kuran kursunda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme çalışmalarını sürdürüyor. Dönem sonuna kadar hafız adaylarının büyük bir bölümünün icazet alacağı öğrenilirken, icazet töreninin ise mayıs ayında yapılması planlanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan hafızlık okulunda 71 hafız adayı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesinde bulunan ve diyanete bağlı çalışmalarını sürdüren Kaynaşlı Hafızlık Okulu'nda öğrencilerin eğitim alma çalışmaları devam ediyor. Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, okulu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. 71 hafız adayının bulunduğu yatılı kuran kursunda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme çalışmalarını sürdürüyor. Dönem sonuna kadar hafız adaylarının büyük bir bölümünün icazet alacağı öğrenilirken, icazet töreninin ise mayıs ayında yapılması planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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