Düzce'de Güreş Salonu Renkleniyor
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gençlik merkezi tasarım ekibi ile Bahçeşehir Spor Kompleksi'ndeki güreş salonunu Türkiye haritası ve güreş temalı resimlerle renklendirdi.
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tasarım ekibi tarafından Güreş Salonu renklendirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tasarım ekibi tesisleri renklendirmeye devam ediyoruz. Bahçeşehir Spor Kompleksindeki Güreş Salonunu tasarım ekibi renklendirdi. Salona Türkiye haritası ve güreşle ilgili resimler çizildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel