Düzce'de Güreş Salonu Renkleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tasarım ekibi tarafından Güreş Salonu renklendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tasarım ekibi tesisleri renklendirmeye devam ediyoruz. Bahçeşehir Spor Kompleksindeki Güreş Salonunu tasarım ekibi renklendirdi. Salona Türkiye haritası ve güreşle ilgili resimler çizildi. - DÜZCE