Düzce'de Gönüllüler, Minik Kalplerle Buluştu
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllüleri, Yığılca Kırık İlkokulu'nda çocuklara akran zorbalığına karşı farkındalık kazandırarak eğlenceli sokak oyunları ile keyifli bir etkinlik düzenledi.
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri Yığılca Kırık İlkokulu'nda minik kalplerle buluştu.
Gençlik Merkezi psikoloji bölümü öğrencisi gönüllü gençler, çocuklara akran zorbalığı hakkında farkındalık kazandıran keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ise geleneksel sokak oyunlarıyla hem eğlendiler hem de geçmişe kısa bir yolculuk yaptılar.
Gençler "Birlikte gülüp, birlikte öğrendiğimiz bu güzel gün hepimizin kalbine dokundu" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel