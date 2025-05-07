Düzce'de Gönüllüler, Minik Kalplerle Buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri Yığılca Kırık İlkokulu'nda minik kalplerle buluştu.

Gençlik Merkezi psikoloji bölümü öğrencisi gönüllü gençler, çocuklara akran zorbalığı hakkında farkındalık kazandıran keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ise geleneksel sokak oyunlarıyla hem eğlendiler hem de geçmişe kısa bir yolculuk yaptılar.

Gençler "Birlikte gülüp, birlikte öğrendiğimiz bu güzel gün hepimizin kalbine dokundu" dedi. - DÜZCE