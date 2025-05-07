Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Düzce'de Gönüllüler, Minik Kalplerle Buluştu

Düzce'de Gönüllüler, Minik Kalplerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllüleri, Yığılca Kırık İlkokulu'nda çocuklara akran zorbalığına karşı farkındalık kazandırarak eğlenceli sokak oyunları ile keyifli bir etkinlik düzenledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri Yığılca Kırık İlkokulu'nda minik kalplerle buluştu.

Gençlik Merkezi psikoloji bölümü öğrencisi gönüllü gençler, çocuklara akran zorbalığı hakkında farkındalık kazandıran keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Ardından ise geleneksel sokak oyunlarıyla hem eğlendiler hem de geçmişe kısa bir yolculuk yaptılar.

Gençler "Birlikte gülüp, birlikte öğrendiğimiz bu güzel gün hepimizin kalbine dokundu" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis ortaya çıktı

Süper Lig'i kasıp kavuran Romulo hakkında bomba gelişme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.