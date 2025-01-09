Düzce'de Gönüllü Gençlerden İlkokul Öğrencilerine Unutulmaz Eğlence

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün gönüllü gençleri, Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Gençler, okul öğrencileriyle birlikte çeşitli sokak oyunları oynayarak hem eğlenceli hem de öğretici bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde yapılan etkinlikte, öğrenciler geleneksel sokak oyunlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Gönüllü gençler, geçmişten gelen oyunları tekrar hatırlatarak, öğrencilerin hem eğlenmelerini sağladı hem de bu oyunların önemini anlattı.

Öğrenciler, etkinlik boyunca büyük bir coşku ve heyecanla oyunlar oynarken, eğlenceli bir şekilde hem fiziksel aktivitelerini geliştirdiler hem de arkadaşlarıyla daha güçlü bağlar kurdular. Etkinliğe katılan öğrenciler, yüzlerinde büyük bir gülümseme ile unutulmaz hatıralar biriktirdiklerini belirttiler.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün gönüllü gençleri, bu tür etkinliklerle çocuklara yalnızca eğlenceli bir gün yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak ve gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacıyla önemli adımlar atıyor.

Gönüllü gençlerden oluşan grup, etkinlik sonunda öğrencilerle birlikte grup fotoğrafları çektirerek, bu özel günü ölümsüzleştirdi. Hem öğrenciler hem de gönüllüler, bu tür etkinliklerin sıkça düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, keyifli hatıralarını paylaştılar. - DÜZCE