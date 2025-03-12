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Düzce'de Gönüllü Gençler, Sokak Oyunlarını Çocuklarla Buluşturdu

Düzce'de Gönüllü Gençler, Sokak Oyunlarını Çocuklarla Buluşturdu
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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gönüllü gençler aracılığıyla çocukları geleneksel sokak oyunları ile buluşturarak unutulmaz bir gün geçirdi. Yenitaşköprü Ortaokulu öğrencileri, teknolojiden uzak bu oyunlarla eğlenceli zaman geçirerek sokak oyunlarına olan ilgilerini artırdılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllü gençleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yok olmaya başlayan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturuyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Yenitaşköprü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Teknolojiden uzak sokak oyunları oynayan yüzleri boyanan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadılar. Öğrenciler sokak oyunlarını oynamaya devam edeceklerini söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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