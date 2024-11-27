Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 Uyarılar art arda geldi: 50-60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
'Yenidoğan Çetesi' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki

Bebek katili çetenin davasında Mahkeme Başkanı'nın sabrının taştığı an

Düzce'de Gıda Güvenliği Eğitimi: Sektörde Kalite Standartları Artacak

Düzce'de Gıda Güvenliği Eğitimi: Sektörde Kalite Standartları Artacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yemek sektöründe gıda güvenliği ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitime işletme sahipleri ve çalışanlar büyük ilgi gösterdi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yemek sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve sektörde kalite standartlarını artırmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nda kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Gıda güvenliği ve hijyen standartlarının artırılmasını hedeflediklerini belirten Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, bu tür çalışmaların, bölgedeki yemek sektörünün gelişimine ve tüketici sağlığının korunmasına katkı sağlamayacağını söyledi.

Esra Uzun tarafından hem işletme sahipleri hem de çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen eğitimin sürdürülebilir bir gıda güvenliği sistemi oluşturulması adına büyük önem taşıdığı vurguladı.

Eğitimde, Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekiplerinin sahada karşılaştığı problemler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu sorunların nedenlerine ve çözüm yollarına dair derinlemesine değerlendirmeler yapılarak, sektör temsilcilerinin konuya dair bilinç seviyesinin artırılması hedeflendi. Aynı zamanda, gıda hijyeni konusunda temel ilkeler ve ilgili mevzuat hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, mevzuat gerekliliklerine uyumun işletmelerin hem tüketici güvenini sağlamada hem de yasal sorumluluklarını yerine getirmede ne kadar kritik bir rol oynadığı aktarıldı.

Eğitim, sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayarak, işletmelerin günlük faaliyetlerinde uygulayabileceği pratik önerilerle zenginleştirildi. İşletmelere, hijyen yönetimi, risk analizi ve güvenilir gıda üretimi konularında daha etkili yaklaşımlar benimsemeleri için rehberlik edildi. Bu çalışmaların, işletmelerin sektördeki rekabet gücünü artırmasına ve tüketicilere daha güvenilir hizmet sunmasına katkı sağlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
img

Bebek katili çetenin davasında Mahkeme Başkanı'nın sabrının taştığı an
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısım dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi! 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek? Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.