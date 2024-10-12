Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Gıda Denetimlerinde Usulsüzlük Tespit Edilen 63 Firmaya Cezalar Uygulandı

Düzce'de Gıda Denetimlerinde Usulsüzlük Tespit Edilen 63 Firmaya Cezalar Uygulandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 2024 yılı içerisinde gıda denetimleri sonucunda usulsüzlük tespit edilen 63 firmaya toplam 3 milyon 381 bin 569 TL idari para cezası kesildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını korumak için denetimlerine devam ediyor.

DÜZCE(İHA) –Düzce'de 2024 yılı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde usulsüzlük görülen 63 firmaya 3 milyon 381 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.

Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğünü bağlı ekipler gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim, dağıtım gibi aşamalarında tüm resmi kontroller 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yıl boyunca sürdürülmekte. Düzce'de 441 adet üretim, bin 981 adet satış ve 2 bin 221 adet toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 4 bin 643 adet işletme mevcut olup 2024 yılı içinde toplam 5 bin 992 adet denetim gerçekleştirildi. İl genelinde usulsüzlük tespit edilen toplam 63 işletmeye 3 milyon 381 bin 569 TL idari para cezası uygulanırken bazı işletmelere de faaliyeti durdurma, ürün toplatma, imha gibi idari yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada "En iyi denetici tüketicinin kendisidir düşüncesi ile hareket ettiğimiz ve bu konuda ALO174 ihbar hattı oluşturarak tüketicinin hizmetine sunduğumuz sistem, yapılan denetimlerde çalışan ekiplere büyük katkı sağlamaktadır. Son günlerde farklı mecralarda halka servis edilen ve tüketicilerde kurumlara karşı farklı algı oluşturmaya dönük hazırlanan haberlere itibar edilmemesi, tüketicinin gıda ile ilgi şikayetlerini ALO174 üzerinden bildirmesi durumunda konunun hızlı ve büyük bir hassasiyet ile ele alınıp değerlendirilmesini sağlamakta olup yapılan işlemlerin sonucunda da ALO 174 kullanıcısı bilgilendirilmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir

Kabinedeki bazı isimler topun ağzında

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.