Düzce'de Gençlerden Deneyap Atölyelerine Büyük İlgi

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve Düzce'de de hayata geçirilen Deneyap Atölyeleri'ne öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Düzce'de gençlerin teknolojiye olan merakının giderilmesi için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hayata geçirilen Deneyap Atölyesi öğrencilerin ilgisini çekiyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Deneyap atölyesini okullarda öğrencilerle buluşturuyor.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Okullarımızda Deneyap atölyeleri tanıtımlarına başladık. Öğrencilerin ilgisi ve merakı bizleri daha da çok mutlu etti" dedi. - DÜZCE