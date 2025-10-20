Haberler

Düzce'de Geleneksel Oyunlar Tırı Öğrencilerle Buluştu

Düzce'de Geleneksel Oyunlar Tırı Öğrencilerle Buluştu

Düzce'ye gelen 'Geleneksel Oyunlar Tırı' ile öğrenciler, Türk kültürünün geleneksel oyunlarını oynama fırsatı buldu. Etkinlik, çocukları teknolojiden uzaklaştırarak geleneksel oyunları yaşatma amacını taşıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'ye gelen 'Geleneksel Oyunlar Tırı'nda öğrenciler, ip çekme, mangala ve çelik çomak gibi oyunları oynayarak teknolojiden bir süre uzaklaşma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı", Düzce Valiliği koordinasyonunda kente geldi. Proje kapsamında çocuklar, Türk kültürünün geçmiş dönemlerdeki oyunlarını oynayarak teknolojiden bir süre uzaklaşma fırsatı buldu. Tırda, ip çekme, mangala, misket, engelli parkur, çelik çomak gibi geleneksel oyunlar, ilk ve ortaokul öğrencilerine tanıtıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, oyunları deneyimleyerek eğlendi.

"Amacımız, çocukları teknolojiden uzak tutarken, geleneksel oyunları deneyimlettirmek"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar, kültürel miras olan geleneksel oyunları çocuklara aktarmaya ve yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Yaşar, "2 Mayıs 2025'de Ankara'da geleneksel oyun şenliği yaptık. Oyun şenliğinden sonra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımızın 'bir tır mutluluk' dediği geleneksel oyun tırını depremden etkilenen 10 ilimize gönderdik. Sonrasında tüm Türkiye'ye yaymak istedik ve 45. şehir olan Düzce'ye geldik. Amacımız 81 ilimizi dolaşarak geleneksel oyunlarımızı çocukları teknolojiden uzak tutarken, geleneksel oyunları deneyimlettirmek" dedi.

Öğrenciler ise etkinlik dolayısıyla Düzce Valisi Selçuk Aslan'a teşekkür etti. Eğlendiklerini ve bir süreliğine de olsa teknolojiden uzak kaldıklarını belirten öğrenciler, "Teknolojik oyunlar daha kolay ve ulaşılabilir. Ancak burası da çok eğlenceli" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



