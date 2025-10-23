Haberler

Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Eğitimleri Devam Ediyor

Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Eğitimleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı bebek gelişimi ve bilinçli ebeveynlik konularında eğitimler düzenliyor. Gebe Okulu ve Bebek Akademisi aracılığıyla anne ve baba adaylarına rehberlik ediliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezinde gebe okulu ve bebek akademisi eğitimlerimiz devam ediyor.

Düzce Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, Düzce'de bebeklerin sağlıklı gelişimi ile annelerin bilinçli ve güvenli adımlar atması amacıyla başlatılan Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimleri, Sağlıklı Hayat Merkezimizde aralıksız sürüyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulunda sürdürülen eğitimlerde; gebelik döneminden itibaren psikolojik destek, aile bireylerinin rolleri, anneye destek yolları, ebeveynlerin evdeki sorumlulukları, ebeveynlik kavramı, bebek bakımı, beslenme ve bağışıklama gibi birçok konuda eğitim veriliyor.

Yapılan bilgilendirmede "Söz konusu eğitim programları ile amacın; anne ve anne adaylarımız ile baba adaylarına, büyük ebeveynlere (anneanne, babaanne, dede) ve doğum yapmış anneler ile eşlerine rehberlik ederek bebeklerimizin sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamaktır. Bu yolculukta bizimle olmak isteyen tüm anne, baba ve anne adaylarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.