Düzce'de Gazilere Ziyaret ve Hediyeler

ı Kerim hediye etti.

Düzce İl Müftü yardımcısı Hasan İzmirli, Şube Müdürü Erkan Adalan, Gölcükbaşı Cami İmam-Hatip'i Muhammed Usta ve Karaca Camii Gençlik Merkezi manevi danışmanı Cemalettin Arslan, Düzce'de ki gazileri ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişi yapılan ziyarette, gazilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" kitabı başta olmak üzere çeşitli kitap ve Diyanet Dergisi hediye edildi. - DÜZCE