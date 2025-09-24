Düzce'de Gazilere Ziyaret ve Hediyeler
Düzce İl Müftü yardımcısı ve beraberindeki heyet, gazileri ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.
Düzce İl Müftü yardımcısı Hasan İzmirli, Şube Müdürü Erkan Adalan, Gölcükbaşı Cami İmam-Hatip'i Muhammed Usta ve Karaca Camii Gençlik Merkezi manevi danışmanı Cemalettin Arslan, Düzce'de ki gazileri ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişi yapılan ziyarette, gazilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" kitabı başta olmak üzere çeşitli kitap ve Diyanet Dergisi hediye edildi. - DÜZCE
