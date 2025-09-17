Düzce'de Fındık Yetiştiriciliği İçin Eğitim Programı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, fındıkta birim alandan elde edilen ürünün verim ve kalitesini artırmak amacıyla önemli bir eğitim programı gerçekleşti.

Bu kapsamda, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Ziraat Mühendislerine yönelik "Fındık Yetiştiriciliği, Fındık Hastalık ve Zararlıları ile Fındık Budaması" konularında hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Programda, konusunda uzman personel tarafından fındıkta modern yetiştiricilik teknikleri, verimi düşüren hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, doğru budama teknikleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

100 köyde bin 500 üreticiye eğitim

Program kapsamında yıl sonuna kadar Düzce genelinde 100 köyde toplam bin 500 üreticiye fındık yetiştiriciliği ve budaması konusunda eğitim verilmesi planlanıyor. Böylece üreticilerin hem bilgi hem de uygulama düzeyinde desteklenmesi, tarımsal üretimde kalite ve verim artışı sağlanması hedefleniyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlü Esra Uzun, programın Düzce'de fındık üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, doğru bilgiyle yapılan üretimin hem kaliteyi artıracağını hem de üreticilerin gelirine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. - DÜZCE