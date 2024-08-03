Düzce'de Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla Düzce'de 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin Mitingi' düzenlendi.

Düzce'de İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları sebebiyle Gazze'de yaşanan drama dikkat çekmek ve Filistin halkına destek amacıyla miting düzenlendi. Cedidiye Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak Filistin halkına destek verdi. Aralarında çocukların da bulunduğu kalabalık, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Anıtpark Meydanı'nda kanlı kefene sarılmış çocuk maketleri dikkat çekerken, katılımcılar sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. - DÜZCE