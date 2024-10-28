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Düzce'de Fatih Ortaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Korosu

Düzce'de Fatih Ortaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Korosu
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Düzce Fatih Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Güneşi marşını seslendirdi. Öğrenciler, ay-yıldızlı tişörtleriyle okul bahçesinde çeşitli koreograflar eşliğinde performans sergiledi.

Düzce'de Fatih Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Korosu, Cumhuriyet Güneşi marşını seslendirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlanırken, Düzce Fatih Ortaokulu öğrencileri de okul bahçesinde Cumhuriyet Korosu kurdu. Ay-yıldızlı tişörtler giyerek okul bahçesine çıkan öğrenciler, Cumhuriyet Güneşi marşını seslendirdi. Öğrenciler çeşitli kareografiler ile koroyu desteklerken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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