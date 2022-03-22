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Düzce'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Yerel
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Düzce'de ev yangını Diğer evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de ev yangını

Diğer evlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı

DÜZCE - Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü Camiyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Davut'a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatının ahşap olması sebebi ile bir anda alev topuna dönen 2 katlı binayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çatı katında ki yangına kısa süre içerisinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de ev yangını

Düzce'de ev yangını

Düzce'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yerel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Düzce, Yerel, Haberler

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