Düzce'de etkili olması beklenen yağış için alınan tedbirler görüşüldü - Haberler

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Düzce'de etkili olması beklenen yağış için alınan tedbirler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce'de etkili olması beklenen yağış için alınan tedbirler görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, beklenen yağış için alınan tedbirler konuşuldu.

Düzce'de akşam saatlerinde beklenen aşırı yağış öncesinde kurulan kriz masası, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplandı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kızılay Başkanı Halil Aydın, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, Meteoroloji tarafından yapılan aşırı yağış uyarısı görüşüldü. Dere yataklarında yapılan temizlikler, köprü ve menfez altındaki dolguların temizliği, dere yataklarında evleri olanların tahliyesi gibi konular konuşuldu. Tüm belediyelerin ve özel idare ekiplerinin ise teyakkuzda olması, tüm mazgalların ve kanalizasyon hatlarının temiz tutulmasının görüşüldüğü toplantıda, 24 saat esasında nöbet tutulması kararlaştırıldı. - DÜZCE

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