Düzce'de en çok Sakaryalı yaşıyor - Haberler

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Düzce'de en çok Sakaryalı yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce'de en çok Sakaryalı yaşıyor

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Düzce'de en çok Sakaryalı vatandaşların yaşadığı tespit edildi.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Düzce'de en çok Sakaryalı vatandaşların yaşadığı tespit edildi.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri açıklandı. Bu çerçevede, Düzce'de yaşayan nüfus 5 bin 297 kişi artarak, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 400 bin 976 oldu. Aynı zamanda, Düzce'de 7 bin 798 kişi ile en çok Sakaryalının yaşadığı belirtildi. Sakarya'yı 7 bin 180 kişi ile Trabzonlular, 5 bin 888 kişi ile Ağrılılar ve 5 bin 376 kişi ile Zonguldaklılar takip ediyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Düzce, Yerel, Haberler

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