Düzce'de Emekli Öğretmenler Onuruna Kahvaltı Programı Düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Maarifin Çınarlarına Vefa" projesi kapsamında, emekli öğretmenler onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

İlme ve Hayra Hizmet Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ömrünü ilme ve nesillerin yetişmesine vakfetmiş eğitim emektarları bir araya geldi. Programa, Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve çok sayıda emekli öğretmen katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, emekli öğretmenlerin eğitim meşalesini yıllar boyunca büyük bir özveri ve gayretle taşıdıkları vurgulandı.

Programda söz alan emektar öğretmenlerin hatıralarını paylaştığı sırada duygu dolu anlar yaşandı. "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" düsturunun hatırlatıldığı buluşmada, öğretmenlere duyulan minnet dile getirildi. - DÜZCE