Düzce'de Dünyanın İlk Şantiye Konseptli RC Oyun Kafesi Açıldı

Türkiye'de ilk defa Düzce'de, dünyanın dört bir yanında şantiye konseptinde RC araçlar ile oynanan oyun hizmete girdi.

Dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgiyle karşılanan, Türkiye'nin ilk oyuncak şantiye konseptli kafesi Düzce'de kuruldu. Düzceli girişimci Oğuzhan Eker, Türkiye'de olmayan oyuncak iş makineleriyle şantiye alanında çalışma yapılabilen platform kurdu.

Düzce'nin önemli noktalarına da yer verdi

Mini bir şehir şantiyesi olarak tasarlanan alanda Düzce'nin Prusias ad Hypium Antik Kenti, Korugöl Tabiat Parkı, Atatürk Bulvarı ve Asar Kemer Park gibi simge noktalarına da yer verildi. Yediden yetmişe her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirdiği kafede oyuncak vinç, kamyon, dozer, traktör ve tır gibi iş makineleri bulunuyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilen RC araçlar ile yük taşınabiliyor, kazı yapılabiliyor, tır ve kamyon kasalarına vinçlerle yük bırakılabiliyor.

"7 yıllık bir araştırmadan geçtim"

Yaklaşık 7 yıldır araştırma yaparak bu girişimi kurmaya karar verdiğini anlatan işletmeci Oğuzhan Eker, "7 yıldan beri, olmayan bir şey yapayım, değişik bir şey yapayım, daha doğrusu canım sıkıldı açıkçası öyle söyleyeyim. Böyle bir işletme kurmaya karar verdim. Araştırdım, bayağı bir yoğun bir çalışmam oldu. Bu işle alakalı 7 ay kadar uğraştım. Gerekli doneleri aldıktan sonra siparişlerimi oluşturdum" şeklinde konuştu.

"İnsanlara ruhsal sakinlik veriyor"

Türkiye'de böyle bir işin olmadığını belirten Eker, "Türkiye'de çok fazla yok zaten bu iş yurt dışında baya trend bir şey. Bir de kendi çocuklarımdan yola çıkarak, insanların böyle toplu, havuzlu, atlamalı, zıplamalı yerlerde keyifli vakit geçirdiğini gördüm. Bunu, mekanik bir sistemle, insanlara bir şeyler katarak nasıl yapabilirim diye düşündüm. ve bu işe karar verdik. Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından burayı oluşturduk, tamamını kendim tasarladım. Burada her yaştan insana hitap ediyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde ruhsal bir sakinlik yaşayıp kafasını dağıtabilir. Çocukların motor becerileri yükselir" dedi.

" Düzce'den örnekler koyduk"

Düzceli olması sebebi ile şantiye alanına Düzce'yi de işlediğini belirten işletmeci Oğuzhan Eker, "Ben buraya bir şehir kurayım dedim, bu şehre de Düzce'mden bir şeyler katayım dedim. Dolayısıyla şehir dışından gelen insanlara da Düzce'nin bu yerlerini tanıtmak istedim. Otoyolundan giden insanlar Düzce tabelalarını görüyorlar, burada da aynısını yansıttık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de örneği yok"

Açtığı işletmenin Türkiye'de örneği olmadığını belirten Eker, "Türkiye'de minimal boyutta 5-6 örneği olsa da, bu boyutta bir şantiye alanı Türkiye'de yok. Bana farklı şehirlerden talepler geliyor ben de kendilerine henüz geliştirme aşamasında olduğumuzu söylüyorum. Öngöremediğimiz sorunlar çıkıyor, bunları aştıktan sonra farklı şehirlere de bunu kuracağız" dedi.

Yeni açılmasına rağmen 7'den 70'e birçok kişinin RC araçlarla şantiye alanında oyunlar oynarken, 1 saat oyun ücreti 500 lira olarak belirlendi. - DÜZCE