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Düzce'de Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı

Düzce'de Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı
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4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından lise öğrencilerine yönelik yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe ünlü oyuncu Nurullah Çelebi de katıldı.

4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından liseli gençlerin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Korugöl Tabiat Parkında gerçekleştirilen yürüyüşe sevilen sinema ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi'de katıldı.

1991 yılında başlatılan 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü, fiziksel olarak aktif olmanın ve fiziksel hareketsizliğin küresel krizine karşı basit ve eğlenceli bir kutlama yöntemi sağlıyor. Kızılay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yürüyüş Korugöl Tabiat Parkında yapıldı. Lise öğrencilerinin katıldığı yürüyüşte gençler Korugöl etrafından yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, sevilen sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ve öğrenciler katıldı.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde Kızılay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle ortaklaşa yürüyüş düzenlediklerini belirterek "Çeşitli okullardan gelen öğrencilerle birlikte doğa ile iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdik. Gençleri spora yönlendirilmesi noktasında Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile birlikte bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Uzun bir yürüyüşün ardından gençler Kızılay'ın ikramları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ikramlarıyla kahvaltı yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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