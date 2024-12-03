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Düzce'de Dünya Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Spor Yaptı

Düzce'de Dünya Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Spor Yaptı
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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bireyler için spor etkinlikleri düzenleyerek eğlenceli bir gün yaşattı. Katılımcılar, spor uzmanları ve antrenörler eşliğinde çeşitli müsabakalara katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü düzenlediği etkinlikte özel bireyler spor yaptı, eğlenceli bir gün geçirdi.

Dünya Engelliler Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, Özel Eğitim Meslek Okulunda spor uzmanları ve antrenörler eşliğinde çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Özel bireyler etkinlikte gün boyu spor yaptılar müsabakalarda her biri şampiyon olup madalya kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü gençlerin özel bireylerle birlikte geçirdiğini belirterek "Her birinin benzersiz güzellikteki yetenekleriyle dolu olduğunu görmek, bizim için büyük bir zenginlik" dedi.

İl Müdürlüğümüz tarafından Düzce Özel Eğitim Meslek Okulunda spor uzmanlarımız ve antrenörlerimiz eşliğinde çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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