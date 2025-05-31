Düzce'de Deprem Sonrası Yeniden İnşa Edilen Cami Hizmete Açıldı

Düzce'de Deprem Sonrası Yeniden İnşa Edilen Cami Hizmete Açıldı
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Düzce'de 2022 yılında meydana gelen deprem sonrası yıkılan Bataklıçiftlik köyü cami, resmi açılış programıyla yeniden hizmete girdi. Açılışta caminin inşasına katkı sağlayan hayırseverler teşekkür edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2022 yılında meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alarak yıkılan Bataklıçiftlik köyü cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı.

Düzce'de 2 yıl önce meydana gelen depremin ardından ağır hasar alarak yıkılan 22 camiden birisi olan Bataklıçiftlik köyü cami düzenlenen açılış programı ile hizmete açıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de katıldığı açılış programında caminin yapılmasına destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür edildi. Açılışta konuşan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "23 Kasım Düzce Depremi'nde aldığı ağır hasar sonucu yeniden inşa edilen Bataklıçiftlik Köyü Cami'nin açılışını gerçekleştirdik. Her harcında bir dua, her taşında bir umut olan bu mabedin inşasına destek veren tüm hayırseverlerimizin, Rabb'im niyetlerini kabul, emeklerini makbul eylesin. Bataklıçiftlikli kardeşlerimizin gönül dünyasına ışık olacak camimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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